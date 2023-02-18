Російська ракета влучила у військовий об'єкт у Хмельницькому [ Редагувати ]
Одна з ракет, які росія запустила вранці 18 лютого, влучила у військовий об'єкт у Хмельницькому. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Сьогодні вранці ворог завдав 2 удари по місту Хмельницькому. На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту.
Очільник Хмельниччини повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.
2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у бусі. Пораненим надана медична допомога. Їх стан стабільний.
по темі
Російські війська випустили по Україні чотири ракети "Калібр". У Хмельницькому пролунали вибухи, двох людей поранено
За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід. Але є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади
У суботу зранку в Україні було оголошено повітряну тривогу
У Молдові після нічної ракетної атаки рашистів по Україні знайшли фрагмент ракети. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови
Минулої доби російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України