Вранці 18 лютого на більшій частині території України було оголошено повітряну тривогу. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про два вибухи у Хмельницькому.

Через ракетний удар по місту пошкоджено майже 10 багатоповерхових житлових будинків, три навчальні заклади, двоє людей постраждали. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь півтисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб. Є двоє поранених - поранення незначні.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вранці 18 лютого росія випустила по Україні чотири ракети "Калібр". Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.