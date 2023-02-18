росія випустила по Україні чотири "Калібри", у Хмельницькому пролунали вибухи (відео) [ Редагувати ]
Вранці 18 лютого на більшій частині території України було оголошено повітряну тривогу. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про два вибухи у Хмельницькому.
Через ракетний удар по місту пошкоджено майже 10 багатоповерхових житлових будинків, три навчальні заклади, двоє людей постраждали. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.
Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь півтисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб. Є двоє поранених - поранення незначні.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вранці 18 лютого росія випустила по Україні чотири ракети "Калібр". Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.
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