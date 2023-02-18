Молодий місяць у лютому 2023 року дасть старт новому місячному циклу. Це дуже хороший період для духовного очищення.

Експерти розповіли, у чому його особливість, що слід планувати, а що категорично не можна робити.

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Цього місяця оновлення місячного диска відбудеться 20 лютого. У 2023 році поєднання Місяця та Знаку, в якому воно знаходиться, буде дуже позитивним, але ситуацію може зіпсувати Венера, яка перейде до Знаку Овна. Риби та Овен - два Знаки-антагоністи, тому їхнє протистояння завадить людям нормально жити, працювати, будувати стосунки...

Що потрібно робити у цей день

У Молодий місяць експерти рекомендують витратити час на спокійну і приємну роботу. Якщо ви хочете, щоб період пройшов вдало, не беріться за складні, дратівливі та багатотонні заняття. Також корисною для всіх буде прогулянка, легкий спорт, подорож на велосипеді.

Що робити не можна

У цей день абсолютно протипоказаний поспіх. Він не лише не заощадить час, а й зашкодить справам. Крім того, не варто повністю довіряти внутрішньому голосу - інтуїція може сильно підвести. Робіть все обдумано і повільно.