Окупанти відвезли модернізовані комплекси С-300 до рф: у Генштабі назвали причину [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські війська на тимчасово окупованій частині України зіштовхнулися із проблемами логістичного забезпечення своїх підрозділів, особливо це стосується зенітних комплексів С-300.
Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти та провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники до росії.
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