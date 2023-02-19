"Чим більше рф втратить під Вугледаром, то швидше скінчиться війна" - Зеленський [ Редагувати ]
У неділю, 19 лютого, президент Володимир Зеленський розповів про те, що чим більше особового складу та техніки втратить рф в боях під Вугледаром, тим швидше припиниться війна в Україні. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
Вугледарський напрямок, ОТУ "Донецьк" - доповідав генерал Содоль. Ситуація дуже непроста. Боремось.
Він також додав, що військові ЗСУ нині "ламають" окупантів та завдають росії надзвичайно відчутних втрат.
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