Зеленський зробив заяву про новий наступ рф [ Редагувати ]
Окупанти у своєму новому наступі на території України не можуть просунутися далеко, оскільки вони вже не такі сильні, як раніше. При цьому Збройні сили України набагато сильніші за прокремлівські війська. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Tg1.
Звичайно, вони не можуть іти далі, вони вже не такі сильні, як раніше. Зараз ми набагато сильніші за них.
При цьому Зеленський підкреслив, що вже не має значення, що зараз новий чи старий наступ рф, оскільки компромісів більше немає.
Ми знаємо, що якщо ми програємо, то втратимо все: будинки, дітей, батьків. Тому для нас не має значення, буде це старе чи нове вторгнення. Після того, що сталося 24 лютого минулого року, компромісів більше немає. Було порушено міжнародне право, було порушено все людське, що тільки може бути людським. Ми їх не боїмося. Ніхто їх не боїться, але все йде не за їхніми планами.
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