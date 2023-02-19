Окупанти у своєму новому наступі на території України не можуть просунутися далеко, оскільки вони вже не такі сильні, як раніше. При цьому Збройні сили України набагато сильніші за прокремлівські війська. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Tg1.

Звичайно, вони не можуть іти далі, вони вже не такі сильні, як раніше. Зараз ми набагато сильніші за них.

При цьому Зеленський підкреслив, що вже не має значення, що зараз новий чи старий наступ рф, оскільки компромісів більше немає.