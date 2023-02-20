У МЗС України заявили, що підготували "сюрприз" для українців та анонсували візит "головних партнерів" до Києва.

Про це повідомляє заступник глави МЗС України Андрій Мельник в ефірі телемарафону.

"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується - вдасться, адже для нас важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", - сказав він, додавши, що "треба трохи почекати".