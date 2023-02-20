Байден оголосив про виділення Україні пакету військової допомоги на $500 млн [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що США нададуть Україні новий пакет допомоги на $500 млн. Про нього оголосять 21 лютого, повідомляє Reuters.
До нового пакету американської допомоги Києві увійдуть боєприпаси, протитанкове озброєння та радари, уточнили у Білому домі.
Байден прибув до Києва, щоб заявити про підтримку демократії та суверенітету України. Президент США цього тижня оголосить про новий пакет антиросійських санкцій, повідомили у Білому домі.
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