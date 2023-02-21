Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: АрміяInform
За минулу добу сили ЗСУ ліквідували ще 760 окупантів. Також було знищено десяток танків і 5 БПЛА ворога. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,
- танків - 3326 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 6562 (+9) од,
- артилерійських систем - 2338 (+4) од,
- РСЗВ - 471 (+0) од,
- засоби ППО - 243 (+0) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2023 (+5),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5210 (+1) од,
- спеціальна техніка - 226 (+1).
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