"Чем более дальнобойные средства Запад будет давать Киеву, тем дальше РФ будет вынуждена отодвигать угрозу для себя" - путін [ Редагувати ]
Чим більш далекобійні системи отримають ЗСУ, тим далі російська армія "відсуватиме загрозу". Про це заявив президент росії володимир путін у посланні Федеральним зборам. Він назвав це природним процесом.
Чем более дальнобойные средства Запад будет давать Киеву, тем дальше РФ будет вынуждена отодвигать угрозу для себя...
Запад стремится перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, мы это так понимаем и будем соответствующим образом реагировать.
За словами путіна, Україну використовують як таран проти росії. І вкотре звинуватив Захід у тому, що він "розв'язав війну в Україні".
Это они развязали войну. А Россия пытается ее остановить.
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