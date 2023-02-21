росія припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Про це у посланні Федеральним зборам оголосив володимир путін.

Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие.

путін додав, що росія має зрозуміти, на що претендує НАТО, перш ніж повернутись до проблематики ДСНО.

Прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса (о продолжении действия ДСНО - ред.), мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будет учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса.

путін стверджує, що зараз США ведуть розробку нових типів ядерних боєприпасів, і росія має бути готова до проведення ядерних випробувань.

Мы же знаем всю подноготную, знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможностях натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть.

путін стверджує, що Захід причетний до спроб ЗСУ вдарити по російській стратегічній авіації. Він сказав, що російські заявки щодо Договору про стратегічні наступальні озброєння відхиляються США, а НАТО каже, що хоче завдати стратегічної поразки росії, тож "не враховувати цього росія не може".

Росія та США підписали СНО-3 8 квітня 2010 року. Він спливає у 2026 році. Документ відображає наміри сторін скоротити стратегічні наступальні озброєння: міжконтинентальні балістичні ракети, балістичні ракети підводних човнів, важкі бомбардувальники, пускові установки ракет та ядерні боєголовки.