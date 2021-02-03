Россия и США продлили Договор о СНВ на 5 лет [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3) между Россией и США вступило в силу. Об этом сообщает российский МИД. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.
С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов.
Договор был продлен без изменений на максимальные 5 лет и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Об этом в ходе телефонного разговора 26 января договорились лидеры США и России.
Продление Договора о СНВ прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Продление Нового Договора СНВ гарантирует, что у нас будут проверяемые ограничения на российские межконтинентальные баллистические ракеты, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики. Режим проверки позволяет нам контролировать соблюдение Россией договора и дает нам более глубокое понимание ядерной позиции России, в том числе посредством обмена данными и инспекций на местах.
Продление соглашения приветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Договор СНВ был подписан в Праге 8 апреля 2010 года сроком на 10 лет с возможностью пролонгации по решению сторон на срок не более 5 лет. Документ отражает намерения сторон сократить стратегические наступательные вооружения:
- по развернутым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР);
- баллистическим ракетам подводных лодок (БРПЛ) и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) - 700 единиц;
- по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц;
- по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.
Напомним, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу. Американская сторона объяснила это нарушениями условий соглашения со стороны России.
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