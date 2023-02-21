Російські війська вдень 21 лютого обстріляли Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсон під обстрілом. Імовірно "Град". Вже близько 20 вибухів. Знаходьтеся в укриттях або безпечних місцях.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, окупанти вдарили по центру Херсона, влучили в зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

На даний час відомо про щонайменше шістьох загиблих, повідомив "Суспільному" пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

ОК "Південь" повідомляє ще про 12 поранених людей, дані уточнюють. Снаряди з реактивних систем влучили по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури, ринку та зупинці громадського транспорту. У двох будинках після обстрілу палають квартири.