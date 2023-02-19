У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У неділю увечері, 19 лютого, мешканці Херсона почули вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Повітряну тривогу в Херсонській області поки не оголошували.
Офіційні джерела поки не підтверджують інформацію про вибухи та не називають їх причини.
по темі
Prev Next
17 лютого 2023 21:40 У Херсоні пролунали вибухи
У п'ятницю ввечері, 17 лютого, у Херсоні пролунали вибухи
12 лютого 2023 10:40 У Херсоні пролунали вибухи
У неділю, 12 лютого, у Херсоні повідомляють про вибухи
10 лютого 2023 23:28 У Херсоні лунають вибухи
У п'ятницю, 10 лютого, у Херсоні було чутно звуки вибухів
19 лютого 2023 22:00 Ще одну лікарню в Херсонській області окупанти зробили військовим госпіталем
Окупанти продовжують перетворювати цивільні лікарні в військові госпіталі