Столтенберг про промову путіна: ясно дав зрозуміти, що готується до нової війни [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Саме москва являється агресором, який майже рік тому здійснив напад на територію України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, у початку загарбницької війни винен лише російський диктатор володимир путін.
"Це президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну... Як сьогодні Путін ясно дав зрозуміти, він готується до нової війни... Путін не повинен перемогти... Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та всього світу", - сказав Столтенберг.
Він також зауважив, що звинувачення путіна в тому, що Захід намагається знищити росію - не логічні. Адже саме москва є агресором в Україні, куди вона здійснила вторгнення майже рік тому.
по темі
Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що російський диктатор володимир путін на початку війни проти України пообіцяв йому не вбивати Володимира Зеленського
Євросоюз розглядає Україну як майбутнього енергетичного донора і розраховує на активний розвиток чистих джерел енергії
Представники України під час візитку американського лідера Джо Байдена та його команди обговорювали питання співпраці країн
Чим більш далекобійні системи отримають ЗСУ, тим далі російська армія "відсуватиме загрозу". Про це заявив президент росії володимир путін у посланні Федеральним зборам. Він назвав це природним процесом
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив про те, що путін не планує мир, він планує нову війну