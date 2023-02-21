Представники України під час візитку американського лідера Джо Байдена та його команди обговорювали питання співпраці країн. В тому числі підіймалася тема фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, було порушено питання швидкого відновлення, на яке Сполучені Штати спрямовують 1,5 млрд доларів, а також виділення понад 1 млрд доларів на підтримку енергетики України та Молдови.

"Ми також розраховуємо якнайшвидше отримати перший транш анонсованої бюджетної допомоги у 10 млрд доларів. Це важливий елемент нашої фінансової стійкості", - розповів Шмигаль.