Україна невдовзі отримає від США перший транш на 10 млрд доларів - Шмигаль [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Представники України під час візитку американського лідера Джо Байдена та його команди обговорювали питання співпраці країн. В тому числі підіймалася тема фінансової допомоги Україні.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, було порушено питання швидкого відновлення, на яке Сполучені Штати спрямовують 1,5 млрд доларів, а також виділення понад 1 млрд доларів на підтримку енергетики України та Молдови.
"Ми також розраховуємо якнайшвидше отримати перший транш анонсованої бюджетної допомоги у 10 млрд доларів. Це важливий елемент нашої фінансової стійкості", - розповів Шмигаль.
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