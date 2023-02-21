Байден в Польщі не говоритиме про дипломатичне завершення війни в Україні - Салліван [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не говоритиме про дипломатичне припинення війни в Україні під час своєї промови у Польщі.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Як пояснив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, під час промови Байден торкнеться бачення миру в Україні, в якому він підтримає принципи суверенітету, територіальної цілісності, демократії й незалежності.
"Він не збирається в якихось деталях викладати бачення дипломатичного закінчення війни не тому, що ми не віримо, що війна має закінчитися на справедливих умовах, а тому, що він неодноразово говорив: нічого про Україну без України, і США не збираються диктувати умови", - додав Салліван.
Водночас Байден не представлятиме жодного плану або дорожньої карти з питань дипломатії.
"Ми маємо не просто продовжувати підтримувати Україну, але й спробувати побудувати стійкий порядок, у якому цінності, які ми намагаємося захищати, зрештою підтримуються", - зазначив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
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