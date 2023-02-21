Байден звернувся до росіян: Захід не збирається нападати на народ рф [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Країни Заходу не мають жодних планів нападати на російський народ і знищувати його державу.
Про це повідомляє президент США Джо Байден у Варшаві.
"Сьогодні я знову звертаюся до росіян. США та Європейські держави не прагнуть знищити Росію, а Захід не збирається нападати на російський народ. Мільйони росіян хотіли б жити у мирі, вони не наші вороги. Це трагедія, і цей вибір зробив Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.)", - наголосив Байден.
Він нагадав, що глава кремля може завершити цю війну проти України одним словом шляхом виведення своїх військ.
"Якщо РФ припинить агресію - припиниться війна. Якщо Україна перестане захищатися - це буде кінцем України. Саме тому ми допомагаємо Україні захистити себе", - додав Байден.
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