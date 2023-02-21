Данілов розповів про терміни початку наступу України [ Редагувати ]
Україна піде в наступ відвойовувати свої терторії тільки після того як відповідне рішення прийме президент на Ставці верховного головнокомандувача.
Про це пише секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафну.
Данілов зауважив, що кожне рішення про подальші дії української армії приймаються виключно на Ставці.
"Наступ (України - ред.) буде відбуватися тоді, коли на Ставці президент прийме відповідне рішення по тих доповідях наших військових та розвідки. Рішення, коли робити наступ на тому чи іншому напрямку, буде приймати Ставка верховного головнокомандувача нашої країни", - сказав він.
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