Зеленський зробив дивну заяву щодо "мирного плану" від Китаю [ Редагувати ]
Китай поки що не надав жодного офіційного документу щодо так званого "мирного плану". Тому Україна розраховує на підтримку власної "формули миру".
Про це сказав Володимир Зеленський під час спільної конференції з прем`єр-міністром Італії Джорджою Мелоні.
За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів неформальний діалог зі своїм китайським колегою. Під час розмови той розповів, що у Китаю є ідея відповідного документа або резолюції.
"Мені здається, що наш документ і наша формула миру, яку ми запропонували і яку вже велика кількість держав підтримала, і ми чекаємо, що наші ініціативи підтримають і 23 числа на голосуванні в ООН. Мені здається, що важливо, щоб була одна позиція. Але тим не менш офіційного документа я ніякого не бачив", - сказав Зеленський.
Президент зауважив, що Україна зацікавлена в тому, щоб усі європейські держави й увесь світ - Індія, Африка та Китай - також були залучені до того, щоб закінчилася війна. Він впевнений, що всім необхідно підтримати саме українську "формулу миру".
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