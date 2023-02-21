"Спілкуються як терористи": Зеленський про ядерні погрози путіна [ Редагувати ]
На погрози російського диктатора володимира путіна щодо випробовувань ядерної зброї вже ніхто у світі не звертає уваги.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Ця людина (путін ред.) спочатку прийняла рішення, що будуть якісь залякування, а потім це пов'язали з якимись меседжами від США тощо", - йдеться у заяві.
Президент Зеленський вважає, що заяви рф про підготовку до випробовувань ядерної зброї відбуваються постійно і через це на них ніхто не звертає увагу.
"На жаль, вони (росіяни - ред.) вже спілкуються як терористи, але різниця тільки, що терористи в масках, а ці навіть не приховують своїх облич", - додав президент.
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