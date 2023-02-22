У середу, 22 лютого, військові фіксують запуск іранських дронів окупантами. Тому українців попередили про можливу атаку БПЛА у найближчі години. Про це повідомляється у Telegram начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

Увага, зафіксовано пуски ворожих БПЛА "Шахед" з Приморсько-Ахтарська. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги.

Тим часом у мережі інформують про виліт пари груп (попередньо) "Шахедів" та припускають, що орієнтовний час підльоту ворожих БПЛА може бути в межах 09:20-09:30.