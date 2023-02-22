У найближчі години українців можуть атакувати "Шахеди" [ Редагувати ]
У середу, 22 лютого, військові фіксують запуск іранських дронів окупантами. Тому українців попередили про можливу атаку БПЛА у найближчі години. Про це повідомляється у Telegram начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.
Увага, зафіксовано пуски ворожих БПЛА "Шахед" з Приморсько-Ахтарська. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги.
Тим часом у мережі інформують про виліт пари груп (попередньо) "Шахедів" та припускають, що орієнтовний час підльоту ворожих БПЛА може бути в межах 09:20-09:30.
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