По всій Україні тривога: що відомо на цю мить [ Редагувати ]
У середу, 22 лютого, по всій території України оголошено повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російської авіації в білорусі. Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Станом на 09:11 мапа повітряних тривог виглядає так:
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", відомо про підняття в повітряний простір білоусі таких літаків окупантів:
- 08:30. Аеродром Мачулищі. Зліт ДРЛО А-50У ВКС рф (літак далекого радіолокаційного виявлення та управління)
- 09:00. Аеродром Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС рф (є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал").
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