У середу, 22 лютого, по всій території України оголошено повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російської авіації в білорусі. Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Станом на 09:11 мапа повітряних тривог виглядає так:

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", відомо про підняття в повітряний простір білоусі таких літаків окупантів: