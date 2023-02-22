Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що окупаційні війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом цього. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці.

Він додав, що у Вугледарі росіяни намагалися просунутися за допомогою броньованої техніки. Проте вона була знищена у перші години. Потім бій перейшов до стрілецької зброї.

Крім того, він підтвердив, що Україна та партнери відчувають певний дефіцит снарядів.

Порівнювати оборонно-промисловий комплекс Радянського Союзу, наш і більшості країн Заходу, з тими потужностями, які були під час холодної війни, неможливо.