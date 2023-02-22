У середу, 22 лютого, у Харкові зафіксували чотири прильоти по Київському району. Окупанти атакували об’єкти інфраструктури міста. Про це повідомляє мер міста Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури.

Також він повідомив, що внаслідок обстрілу міста поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.

Своєю чергою мер Ігор Терехов інформує про влучання по Київському району Харкова.