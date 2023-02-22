У Харкові є "прильоти" та поранені [ Редагувати ]
У середу, 22 лютого, у Харкові зафіксували чотири прильоти по Київському району. Окупанти атакували об’єкти інфраструктури міста. Про це повідомляє мер міста Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури.
Також він повідомив, що внаслідок обстрілу міста поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.
Своєю чергою мер Ігор Терехов інформує про влучання по Київському району Харкова.
Попередньо чотири удари прийшлися по Київському району міста Харкова. Ворог цілить по промислових об‘єктах. Щодо жертв та руйнувань - інформація на разі уточнюється.
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