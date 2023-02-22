"Слуга народу" Трухін визнав, що пропонував хабар поліцейському (відео) [ Редагувати ]
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав, що пропонував хабар поліцейському після ДТП у серпні 2021 року. Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання Вищого антикорупційного суду.
Я хочу повідомити суд і інших учасників судового засідання, що була надіслана угода про визнання винуватості, яка підписана між мною та обвинуваченим Трухіним.
Ми дійшли згоди, що дійсно ця угода буде відповідати суспільному інтересу, зважаючи на те, що Трухін як народний депутат за час війни не втік, не вживав якихось антиукраїнських заходів, а навпаки займав проукраїнську позицію. Він багато надавав документів, де він брав участь у яких заходах на міжнародному рівні.
Трухін і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали угоду 17 лютого 2023 року. За її умовами, депутат зобов'язується впродовж місяця перерахувати 6 млн грн на підтримку ЗСУ. Також Трухін має заплатити 68 тис. грн штрафу.
Заставу, яку депутат вносив під час слідства (49,6 тис. грн), теж перерахують на ЗСУ.
Угоду зі слідством ще має затвердити суд - якщо він вирішить, що домовленність між депутатом і прокуратурою відповідає інтересам суспільства.
Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва.
Пізніше "Українська правда" опублікувала відео з боді-камери патрульного Сергія Петрика, який першим прибув на оформлення ДТП на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року.
За словами патрульного, депутат Трухіна мав ознаки алкогольного сп'яніння. Як свідчить відеозапис, Трухін пропонував копам хабар за те, щоб "тихенько піти в ліс".
У лютому 2022 року Трухіна виключили з партії "Слуга народу".
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