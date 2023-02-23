У четвер, 23 лютого, Верховна Рада підтримала закон про компенсацію за зруйноване житло через війну. "За" проголосували 275 парламентарів. Про це повідомивнардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"За" проголосували – 275.

З цікавого: до ІІ читання законопроект отримав цікавий елемент – можливість надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна шляхом видачі "житлового сертифіката". Щось схоже на 90-ті.

Найголовніше:

Компенсації надаватимуть за зруйноване або пошкоджено майно з 24 лютого 2022 року

Право на компенсацію отримають фізичні особи – громадяни України, які є власниками майна

Діє протягом 3 років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться

Закон не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.

Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.

Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.

Кожен випадок окремо розглядатимуть спеціальні комісії, яку повинні будуть створити місцеві органи влади. Подати заяву про надання компенсації можна буде під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення чи скасування. Зробити це можна буде в електронній формі через Дію або у паперовій – через ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса.

Дія закону не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території. Компенсацію не можна буде отримати у вигляді "живих" грошей.

Власникам пошкоджених і зруйнованих квартир її видаватимуть у вигляді п'ятирічних житлових сертифікатів на нове житло, а власники окремих будинків матимуть вибір – взяти житловий сертифікат або грошову компенсацію з цільовим призначенням, яку можна використати тільки на фінансування будівництва.

Закон дозволяє обрати дорожче житло, ніж вартість житлового сертифіката. В такому випадку різницю потрібно буде покрити власним коштом. Якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, отримувач теоретично матиме право отримати решту компенсації, але тільки з грошей, отриманих від росії для відшкодування збитків.

Сертифікат зможе використати лише його власник або спадкоємець, його не можна відчужувати третім особам. Отримувач компенсації протягом п’яти років не матиме права відчужувати житло, придбане з використанням житлового сертифіката.

Пріоритет в отриманні компенсації матимуть учасники бойових дій, мобілізовані без статусу УБД, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю.

Джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть:

кошти державного та місцевих бюджетів;

кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів;

міжнародна технічна та поворотна чи безповоротна фінансова допомога;

репарації або інші стягнення з російської федерації;

інші джерела, не заборонені законодавством України, в тому числі місцеві фонди.

Для систематизації інформації про компенсації буде створено Реєстр пошкодженого та знищеного майна.