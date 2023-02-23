В Ірані розбився гелікоптер з міністром спорту (відео) [ Редагувати ]
Гелікоптер, на борту якого перебував міністр спорту Ірану Хамід Саджаді, зазнав аварії під час посадки в місті Бафт. Міністр вижив, він доставлений до лікарні з незначними травмами.
Загалом постраждали 16 людей, повідомляє агентство IRNA з посиланням на очевидців. Загинув радник міністра.
Губернатор провінції Керман, в якій розташоване місто Бафт, заявив що у гелікоптері в момент аварії перебувало 12 пасажирів. За його словами, інцидент стався під час спроби зльоту.
Усіх постраждалих доставлено до міської лікарні. Один з очевидців аварії повідомив, що стан міністра задовільний, більш серйозні травми отримали два інші пасажири.
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