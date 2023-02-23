У тимчасово окупованому Криму поблизу села Поштове, що неподалік Сімферополя, підірвали частину залізниці.

Про це повідомляє Baza.

За інформацією видання, залізниця була пошкоджена за 12 кілометрів від станції "Сімферополь". Рух поїздів зупинили.

"Усього було затримано три поїзди: один потяг Севастополь - Санкт-Петербург зі 166 пасажирами, а також два приміські електропоїзди", - додає видання.

При цьому підрив залізниці у Криму підтверджують партизани підпільного руху "Атеш".

"Успішно ліквідовано частину залізничного полотна в районі села Поштове, неподалік окупованого Сімферополя. Потяги стоять, ніхто нікуди вже не їде, і нічого нікуди вже не везуть", - сказано в повідомленні партизанів.