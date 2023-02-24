Рік героїчної незламності українського народу! І вже дев'ятий рік, відтоді як мужні українські воїни зі зброєю в руках протистоять російським окупантам! Кожен сантиметр рідної землі, кожну хвилину нашого мирного життя вони виборюють, ризикуючи власним життям, сплачуючи своєю кров'ю! І наш обов'язок - підтримати тих, хто вдень і вночі стоїть на варті нашого спокою.

Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо":

Вірю в те, що ми будемо рухатися далі та вся наша країна, весь наш народ, всі наші Збройні сили, ми віддамо все для того, щоб ми добилися головного в нашому житті на сьогоднішній день - для всіх мільйонів українців - перемоги!

Небайдужі українці допомагають воїнам продуктами, теплими речами, захисною амуніцією... Футбольний клуб "Динамо-Київ" виконує благодійну місію з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Меценати від спорту регулярно забезпечують військовослужбовців найнеобхіднішим. Цього разу передали захисникам цілу фуру розчинних супів і напоїв.

Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо":

Я маю сьогодні особливе задоволення й довіру від керівників фонду братів Суркісів - Георгія Михайловича та Ігоря Михайловича вручити чергову фуру, я вже боюсь називати кількість, але ці десятки автомобілів, які везуть із Європи і всього світу гуманітарну допомогу, один із таких автомобілів зараз перед вами. Ви бачили ці вантажі, бачили об'єм і ми сьогодні їх передаємо Збройним силам.

Меценати від спорту обіцяють і надалі допомагати нашим захисникам, допоки триває війна. І сподіваються на якнайшвидшу перемогу України.