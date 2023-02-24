Меценати від спорту регулярно забезпечують військовослужбовців найнеобхіднішим [ Редагувати ]
Рік героїчної незламності українського народу! І вже дев'ятий рік, відтоді як мужні українські воїни зі зброєю в руках протистоять російським окупантам! Кожен сантиметр рідної землі, кожну хвилину нашого мирного життя вони виборюють, ризикуючи власним життям, сплачуючи своєю кров'ю! І наш обов'язок - підтримати тих, хто вдень і вночі стоїть на варті нашого спокою.
Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо":
Вірю в те, що ми будемо рухатися далі та вся наша країна, весь наш народ, всі наші Збройні сили, ми віддамо все для того, щоб ми добилися головного в нашому житті на сьогоднішній день - для всіх мільйонів українців - перемоги!
Небайдужі українці допомагають воїнам продуктами, теплими речами, захисною амуніцією... Футбольний клуб "Динамо-Київ" виконує благодійну місію з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Меценати від спорту регулярно забезпечують військовослужбовців найнеобхіднішим. Цього разу передали захисникам цілу фуру розчинних супів і напоїв.
Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо":
Я маю сьогодні особливе задоволення й довіру від керівників фонду братів Суркісів - Георгія Михайловича та Ігоря Михайловича вручити чергову фуру, я вже боюсь називати кількість, але ці десятки автомобілів, які везуть із Європи і всього світу гуманітарну допомогу, один із таких автомобілів зараз перед вами. Ви бачили ці вантажі, бачили об'єм і ми сьогодні їх передаємо Збройним силам.
Меценати від спорту обіцяють і надалі допомагати нашим захисникам, допоки триває війна. І сподіваються на якнайшвидшу перемогу України.
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Клуб регулярно підтримує наших захисників найнеобхіднішим. Цього разу від бійців надійшов запит на гаряче харчування. Тож на передову відправили партію поживних супових наборів.
Діти сподіваються, що знайдуться організатори, які допоможуть продати їхні моделі, і вже працюють над новими мініатюрними кораблями.
Смажать, варять... а потім закарпатський супчик з перчинкою фасують та відправляють на фронт. У селі Дубриничі, що на Закарпатті віряни організували цех з виготовлення бограча.
Така ініціатива власниці і тренерки Наталії Носенко. Вона дружина військового, тому вважає обов'язком підтримувати бійців на передовій.
А ще дивитися під ноги, та слідкувати, щоб не засвітити локацію, якісь карти, позначки корисні для ворога тощо. А іноді лежати десь в кущах, перечитуючи обстріл.