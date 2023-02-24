Байден у річницю вторгнення рф заявив, що путін ніколи не переможе Україну [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Американський лідер Джо Байден у річницю вторгнення російської федерації в Україну заявив, що диктатор володимир путін ніколи не переможе.
Про це повідомляє в Twitter президент США.
У своєму зверненні Байден наголосив, що диктатору, який хоче побудувати імперію, наколи не вдасться перемогти мужній український народ.
"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи", - написав Байден.
по темі
Наступний пакет осанкційних заходів Європейського Союзу проти росії можна й почекати
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів про те, як США відреагували на так званий "мирний план" Китаю по Україні
Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію для ЗМІ. Вона відбудеться 24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну
Міноборони росії видало нові звинувачення у бік України
У Луганській області чоловік підірвався на російській міні