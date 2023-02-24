Сьогодні, 24 лютого Володимир Зеленський дає пресконференцію. Зустріч президента України з журналістами присвячена річниці повномасштабного вторгнення рф на територію нашої країни.

Головні тези президента

До "формули миру" треба залучити Індію та Китай

"Я працюю разом із командою та партнерами, щоб все-таки були не лише країни, які нас підтримують з перших днів… Я б дуже хотів, щоб до "формули миру" та саміту були залучені представники Африканського континенту. Якщо чесно, я хотів би, щоб була Індія та була Китай", - наголосив Зеленський.

Україна має все для перемоги у 2023 році

За словами Зеленського, Україна протистоїть росії не сама, їй допомагають друзі, щоб агресія не поширилася далі.

"Якщо всі ми виконаємо свої завдання, на нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року. У нас все для цього є - мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї навали", - заявив президент.

Як Україна вийде на дипломатичну фіксацію кінця війни?

"Підхід дуже простий, щоб було менше ризику зниження кількості країн, які нас підтримують. Та чи інша країна може підтримати якийсь один пункт "формули миру"… Там є фіксація миру чи кінця війни, там є цей пункт. Нам потрібні гарантії безпеки ... для всієї Європи. І тоді, коли є виконання та повага до людей, до України, якщо це буде виконуватися, все одно ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця війни. Але до цього потрібно виконати всі пункти поваги", - сказав президент.

"Те, що Китай почав говорити про Україну - це не погано"

"Мені здається, що це був не мирний план Китаю, не резолюція і не декларація. Китай показав свої думки з приводу цього. Я вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну - досить непогано. І питання, що іде за словами. Всі щось говорять, але питання в кроках і до чого вони ведуть. Територіальна цілісність там співпадає і там і є повага до неї, але не вказано до якої країни. Там говориться про ядерну безпеку, а це дуже важливо, це співпадає із інтересами світу і нашої держави. Якісь пункти мені зрозумілі, якісь є думки, з якими я не погоджуюсь. Наше завдання зібрати всіх, щоб ізолювати одних. Ось наше з вами завдання", - сказав Зеленський.

Хто найбільше підтримує Україну

"(у питанні спецтрибуналу, - ред.) ми бачимо лідерство Нідерландів. Ми працюємо з Ріші Сунаком, з Великобританією та іншими країнами. Працюємо за механізмом компенсацій, вже є перші кроки в США. І наші балтійські друзі - дуже потужні. Чесно кажучи, балтійська трійка та Польща у всьому нас підтримують, щоб ми не попросили. Але ми дурниць не просимо, це правда", - сказав президент.

Про дипломатичну фіксацію кінця війни

"Там багато різних пунктів. І там є фіксація миру чи кінця війни. Цей пункт дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки. І тоді, коли є виконання (формули миру - ред.), а отже і повага до міжнародного права і просто до людей України, якщо це виконуватиметься, ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до цього моменту необхідно виконати всі пункти, пункти поваги", - заявив голова держави.

"Найстрашніший момент війни для мене - це Буча"

"Те що я побачив в момент, коли її (Бучу - ред.) деокупували - було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, а тут на землі", - зазначив Зеленський.

День війни, яким пишається президент

"День перемоги. Це буде мій щасливий день. У майбутньому", - заявив Зеленський.

Про літаки F-16

"Сьогодні була зустріч з прем’єр-міністром Польщі - Матеушем Моравецьким. Ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є розмови, перемовини з трьома європейськими державами. У нас буде можливість отримати ці навчання і літаки! Ми хочемо пришвидшити ці процеси. Вони складні. Але це і є комплексний захист неба!" - прокоментував Зеленський.

Що буде із росією після поразки?

"Чесно, мені все одно. У них є своя держава і вони повинні думати про свою державу. Якби вони думали про свою країну, не було б війни. Якби вони просто думали про свою свободу слова, демократію, економічні реформи, про людей, щоб вони не були жебраками, щоб у них не було рабства і так далі, вони були б багатою державою. От і все, але на все це потрібен час. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави? Ми думаємо про себе", - заявив президент.

Ердоган може посадити путіна за стіл переговорів? Зараз ми не готові

"Я вдячний за ініціативи Ердогана, зернові тощо. Я знаю, як він допомагав з "азовцями", і я вдячний за це. Ердоган зробив кілька речей, важливих для України. Я за це вдячний... Він знає мою позицію, ми говорили про це ще до війни. Я говорив йому - посадіть Путіна за стіл переговорів, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Але він не зміг цього зробити і не тільки він. А зараз він вважає, що зможе. Зараз ми не можемо. Це не та вже людина (мова про Путіна, - ред.). Там нема з ким говорити", - зазначив президент.

Поставки китайської зброї росії призведуть до Третьої світової війни

"Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить - на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не постачатиме зброю Росії. І для мене це дуже важливо, для мене пункт №1… Краще там, де зараз Китай, ніж в обіймах з РФ, тому що це не чесно і не справедливо. І це ризики, що буде Третя світова війна", - наголосив Зеленський.

Без деокупації Херсонської та Харківської областей не було б західних танків

Зеленський зазначив, що до осені західні партнери не хотіли навіть чути про постачання танків натовського зразка для України.

"Потім ми знайшли момент, ключ. І щось восени ми зробили. Щось дуже важливе, де показали, що ми здатні відвойовувати землі. Це була дуже важлива деокупація Харківського регіону, а потім Херсонської області та Херсона. Це були дуже важливі кроки. Без цього не було б у нас успіху в інших видах зброї", - наголосив він.

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