Виборювати нашу перемогу нам допомагають і європейці, і американці - і українці за кордоном! За цей рік волонтерський рух став потужним міжнародним явищем. І наша наступна історія - один з таких прикладів. 25 британських бронетранспортерів для сил територіальної оборони вже вирушили в напрямку до України.

Ні, це не щедрий подарунок від дружніх держав. Це перша партія броньовиків, закуплена Світовим конгресом українців. Які машини вже зовсім скоро посилять наше військо - бачила наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Це власність компанії, яка назбирала найбільше списаних броньованих машин в Англії. До війни в Україні їх купували колекціонери з усього світу, ці автівки орендували для весіль, днів народжень та перегонів. Але за останній рік бізнес перетворився із розважального на більш ніж серйозний. Більшість броньовиків цими днями звідси відправляють просто на передову до України.

Нік Мід - власник цього нестандартного бізнесу. Останні 30 років - він закуповує бронетранспортери, які вже непотрібні британській армії. Нік та його команда ремонтують списані БТРи, і вони знову - готові до дій.

Нік Мід, власник компанії з продажу та оренди бронетранспортерів:

До мене приходять люди з британської армії - питатися порад, як проводити ремонт у полі - без адекватного обладнання, бо це те, чим ми займаємося кілька десятиліть і я вже в цьому професіонал.

Через цей склад пройшли сотні броньовиків. Чимало з них - опинилися в приватних колекціях по всьому світові.

Нік Мід, власник компанії з продажу та оренди бронетранспортерів:

Усі ті люди, яким я продав танки за останні 30 років, я їм тепер дзвоню, і деякі з них кажуть, о, я вже застарий для цього, у мене вже дев'ять танків і я взагалі в них не їжджу, тож я відкуповую ці танки, вони повертаються сюди, я перевіряю їх - всю механіку, замінюю пускову систему, сам двигун, все що необхідно, виставляю тут, потім приходять українці і кажуть - нам 7 таких, цих 3 і цих 9.

З початку війни Нік продав 120 БТРів українцям. І ось - готова нова партія із 25-и машин.

За них вже заплачено, вони готові до виправляння. Цей теж їде до України, тут лише залишилося намалювати трафарети. А ось цей поки що нічийний.

25 бронетранспортерів викупили на пожертви, зібрані Світовим конгресом українців. Це об'єднання, яке представляє діаспорян з усього світу і базується у Канаді. Відправляються БТРи на підмогу силам територіальної оборони. І саме вони взяли на себе офіційний супровід та отримання необхідної документації.

Олександр Музика, офіцер командування сил ТрО ЗСУ:

Кожний етап - це хвилювання, оскільки ти переживаєш за документ, який ти маєш отримати в іншій державі, ти переживаєш за строки отримання, бо війна вже йде сьогодні в Україні, сьогодні треба ця техніка, а ти очікуєш тиждень-два-три і не знаєш чи отримаєш.

Дозволи на такі покупки надає британське міністерство Міжнародної торгівлі. Воно перевіряє і продавця, і покупця.

Нік Мід, власник компанії з продажу та оренди бронетранспортерів:

Зазвичай отримання дозволу займає 15 тижнів, але зараз вони пришвидшили цю процедуру, і тепер лише 4 тижні і вони відповідають мені: так чи ні, чи можна їх продати заявленому покупцеві. І ще жодного разу я не отримав відмови, кожнісінька машина, яку замовила українська компанія чи приватна особа, чи благодійна організація - була відправлена до України.

Найбільша частина замовлення ТрОвців - це британські спартанці. Вони легкі, швидкі та маневрові. Можуть перевозити до семи людей.

Олександр Музика, офіцер командування сил ТрО ЗСУ:

Щоби могла ця машина приїхати броньована і або витягнути наших військовослужбовців з бою, або доставити в точку, де наші військовослужбовці зможуть виконати те чи інше завдання. А також для евакуації навіть і населення, в зоні бойових дій десь треба оперативно вивезти когось - поранених вивезти, то саме для цих потреб ця техніка закуповувалась.

Також до України відправляють броньовики Fv432. Це найпопулярніші машини для перевезення піхоти на поле бою. Такий БТР вміщає 12 осіб. Іще дві машини - призначені для евакуації та ремонту.

Олександр Музика, офіцер командування сил ТрО ЗСУ:

Не дай боже десь на полі бою зламався "Спартан" - не може їхати, або його уразив ворог, то саме ця бронемашина зможе його витягнути з поля бою, доставити до місця його ремонту, на ньому ви бачите - є кран, який підіймає 5 тон, є всі засоби, які допоможуть витягнути техніку, тому ми думаючи комплексно - не тільки про евакуацію населення, а й про евакуацію техніки - щоб її зберегти і на майбутнє використовувати для потреб наших.

Іще дві машини в цій партії куплені за гроші трьох підприємців, зокрема В'ячеслава. З ним ми познайомилися у перші дні повномасштабної війни, коли він переганяв до України броньованого "Ленд Ровера Дефендера".

Слава Україні! Героям слава!

Вячеслав Макаревичус, доброволець із Лондона:

Зразу я вирішив, що це повинна бути броньована техніка, яку важко дістати і з перших днів ми почали займатися такими справами.

Нині В'ячеслав відправляє "Самаритян" - це броньовані машини швидкої допомоги.

В'ячеслав Макаревичус, доброволець із Лондона:

Ця машина має чотири місця для поранених військових, які можуть перевозитись разом з українськими лікарями, також там можуть знаходитися 3 військових, які управляють машиною.

Останні перевірки техніки перед відправкою і час для тест-драйву.

Невдовзі ці броньовики опиняться на самій лінії фронту.

Микола Іщенко, координатор проєкту:

Час показав, що українці, коли наступає біда - можуть об'єднуватися у велику спільноту, і дякуючи нашим друзям з Канади - ми реалізували цей проєкт в досить короткий час.

Загалом Світовий Конґрес Українців вже передав понад 40 млн доларів допомоги для ЗСУ і продовжує збирати пожертви на підтримку України. Та обіцяє, що ця партія бронетранспортерів - перша, але не остання.