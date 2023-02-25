У Маріуполі знищено ще один склад із БК окупантів [ Редагувати ]
Увечері 24 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, внаслідок чого було знищено черговий склад з боєкомплектом ворога.
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.
"Наслідки Маріупольської бавовни вчора. Після "кари небесної" група Маріупольського опору підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежею в районі Новоселівки Центрального району та саундтреку детонації снарядів", - написав він.
по темі
Сьогодні, 24 лютого, в Маріуполі Донецької області було чутно звук вибуху
Для України зараз уже не має великого значення відстань до ворога для завдання ударів
У неділю увечері, 19 лютого, мешканці Херсона почули вибухи
Пара познайомилась в бомбосховищі. А коли вибралися з-під обстрілів - вирішили побратися. На автентичному українському весіллі побували журналісти "Подробиць".