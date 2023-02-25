США перекинули до Європи чотири стратегічні бомбардувальники B-52 [ Редагувати ]
Сполучені Штати перекинули до Європи чотири стратегічні бомбардувальники B-52. Про це повідомляє Командування США в Європі.
Бомбардувальники, приписані до бази Майнот у Північній Дакоті, відправлені на базу Морон в Іспанії.
Перед тим, як потрапити до Іспанії, два бомбардувальники взяли участь у заходах на честь дня незалежності Естонії, які відбувалися 24 лютого.
Командування США в Європі зазначило, що B-52 у небі над Таллінном мали "продемонструвати європейським союзникам і партнерам відданість справі стримування та оборони Євроатлантичного регіону".
Welcome back Strikers! Two U.S. B-52s fly over Tallin, Estonia, demonstrating to our European Allies & partners our dedication & commitment to deterrence & defense of the Euro-Atlantic region. #BomberTaskForce #BTF #StrongerTogether #WeAreNATO @USEmbTallinn @Kaitsevagi https://t.co/PFtD7pjXQs— U.S. European Command (@US_EUCOM) February 24, 2023
Бомбардувальники перекинули до Європи у відповідь на рішення путіна припинити участь рф у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) та підготуватися до ядерних випробувань.
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