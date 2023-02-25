Сполучені Штати перекинули до Європи чотири стратегічні бомбардувальники B-52. Про це повідомляє Командування США в Європі.

Бомбардувальники, приписані до бази Майнот у Північній Дакоті, відправлені на базу Морон в Іспанії.

Перед тим, як потрапити до Іспанії, два бомбардувальники взяли участь у заходах на честь дня незалежності Естонії, які відбувалися 24 лютого.

Командування США в Європі зазначило, що B-52 у небі над Таллінном мали "продемонструвати європейським союзникам і партнерам відданість справі стримування та оборони Євроатлантичного регіону".

Бомбардувальники перекинули до Європи у відповідь на рішення путіна припинити участь рф у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) та підготуватися до ядерних випробувань.