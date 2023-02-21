путін доручив підготуватися до проведення ядерних випробувань [ Редагувати ]
"Росатом" та міноборони росії мають підготуватися до проведення випробувань ядерної зброї. Про це заявив президент росії володимир путін під час послання до Федеральних зборів.
Він наголосив, що першою рф проводити такі випробування не буде.
Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведём...
Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен.
путін також оголосив про зупинення участі рф у Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США. Це є ключовим документом про скорочення наступальних потенціалів двох країн.
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