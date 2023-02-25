Рік тому росіяни окупували Мелітополь у Запорізькій області, а у місті досі триває гуманітарна катастрофа та продовжується "зомбування" дітей.

Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Добре як у в’язниці". Такою є розповсюджена відповідь мелітопольців, які тримають зв‘язок з родичами та близькими на підконтрольній Україні території", - заявив мер.

За його словами, у місті продовжується заселення ворожих військових і розміщення техніки у житлових кварталах. Росіяни обмежують права виїзду з окупації або пересування між захопленими містами.

"Людей беруть у полон та судять за проукраїнську позицію, а дітей примушують навчатися за російською пропагандою у школах", - додав Федоров.

Російські окупанти займаються "націоналізацією" цивільного житла, майна та підприємств і фактично відбирають його у законних власників. Гуманітарна катастрофа і досі не вирішена, бо ціни на ліки та продукти у місті завищені.

Мер додав, що росіяни відкинули окуповані території мінімум на 30 років назад. А переслідування людей влаштували в "найкращих традиціях сталінських років".