Гуманітарна катастрофа та "зомбування" дітей: мер про рік окупації Мелітополя [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Рік тому росіяни окупували Мелітополь у Запорізькій області, а у місті досі триває гуманітарна катастрофа та продовжується "зомбування" дітей.
Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Добре як у в’язниці". Такою є розповсюджена відповідь мелітопольців, які тримають зв‘язок з родичами та близькими на підконтрольній Україні території", - заявив мер.
За його словами, у місті продовжується заселення ворожих військових і розміщення техніки у житлових кварталах. Росіяни обмежують права виїзду з окупації або пересування між захопленими містами.
"Людей беруть у полон та судять за проукраїнську позицію, а дітей примушують навчатися за російською пропагандою у школах", - додав Федоров.
Російські окупанти займаються "націоналізацією" цивільного житла, майна та підприємств і фактично відбирають його у законних власників. Гуманітарна катастрофа і досі не вирішена, бо ціни на ліки та продукти у місті завищені.
Мер додав, що росіяни відкинули окуповані території мінімум на 30 років назад. А переслідування людей влаштували в "найкращих традиціях сталінських років".
по темі
Всі члени G20 погодилися рішуче засудити війну проти України, окрім росії та Китаю
Станом на сьогодні під російською окупацією перебувають майже 2 тисячі населених пунктів України. Щодня ворог намагається збільшити це число
Зустріч президента України з журналістами присвячена річниці повномасштабного вторгнення рф на територію нашої країни
Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію для ЗМІ. Вона відбудеться 24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну
Україна за сім місяців дії зернової ініціативи направила понад 22 мільйони тонн продовольства у 43 різні країни світу