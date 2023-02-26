"Будут московиты, уральцы и другие": путін розповів про розвал росії [ Редагувати ]
Якщо Заходу вдасться розвалити російську федерацію, то російський народ не зможе зберегтися як єдине ціле. Він розпадеться на окремі регіональні ідентичності, які сформуються в уламках росії. Ці "уламки", згодом зможуть прийняти "у сім'ю цивілізованих народів", але щоб поставити під контроль Заходу. Про це заявив президент росії володимир путін в інтерв'ю телеканалу "Россия 1".
Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. "Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее.
путін заявив, що "ці плани викладені на папері". Він додав, що росія в умовах вибудовування відносин намагалася про це "з міркувань партнерських, не говорити".
Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано. Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Светского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать.
За словами путіна, зараз Захід має на меті ліквідувати російську федерацію.
У них одна цель - раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию... Они (Захід - ред.) примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль.
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