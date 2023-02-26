Хорватія планує передати Україні 14 транспортних гелікоптерів Мі-8 (12 Мі-8 MTV та 2 Мі-8 T), зняті з балансу армії. Про це повідомляє видання Jutarnji list з посиланням на власні джерела.

Машини виведені зі складу ЗС Хорватії та готуються до передачі українській стороні. Гелікоптери зараз проходять підготовку у вертолітно-технічному центрі у Великій Гориці під Загребом.

З машин видаляють розпізнавальні знаки хорватської армії, змінюють старі деталі, доливають олію. Очікується, що гелікоптери будуть готові до відправки за 10 днів.

Сім гвинтокрилів частково розберуть та відправлять наземним способом, а ще сім машин, які перебувають у кращому технічному стані, самостійно прилетять до Польщі, звідки вони будуть перевезені до України.

Після передачі 14 Мі-8 у Хорватії залишиться лише 10 транспортних вертольотів Мі-171 та 4 вертольоти Black Hawk.

Уряд Хорватії засекретив усі дані щодо передачі допомоги Україні, тому неможливо отримати офіційне підтвердження передачі нової партії озброєнь Києву. Раніше Загреб направив українській стороні чотири партії озброєнь, які, ймовірно, включають 8 тис. автоматів з патронами, 12 гармат М-46 калібром 130 мм зі снарядами, зазначає Jutarnji list.

Представники уряду Хорватії заявляли, що загальна вартість допомоги Україні з боку Хорватії перевищила 160 млн євро.