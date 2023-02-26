Збройним силам України для того, щоб розпочати контрнаступ, необхідні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню La Repubblica.

Міністр заявив, що українські партнери на останній зустрічі "Рамштайн" зрозуміли, що фактор часу має вирішальне значення.

"Щоб зламати російське панування в небі над окупованими територіями і почати контрнаступ, нам потрібні F-16, або Gripen, або італійські Tornado... неважливо, якої моделі, аби вони були сучасними і мали новітні радари", - додав він.

Винищувач F-16 може працювати в умовах радіоелектронних завад і при застосуванні систем ППО.