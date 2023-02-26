Щоб розпочати контрнаступ нам потрібні F-16 - Резніков [ Редагувати ]
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Збройним силам України для того, щоб розпочати контрнаступ, необхідні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню La Repubblica.
Міністр заявив, що українські партнери на останній зустрічі "Рамштайн" зрозуміли, що фактор часу має вирішальне значення.
"Щоб зламати російське панування в небі над окупованими територіями і почати контрнаступ, нам потрібні F-16, або Gripen, або італійські Tornado... неважливо, якої моделі, аби вони були сучасними і мали новітні радари", - додав він.
Винищувач F-16 може працювати в умовах радіоелектронних завад і при застосуванні систем ППО.
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