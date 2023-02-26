Реформувати не можна залишити. Де поставити кому у цьому висловлюванні про Радбез ООН - структури, що мала би бути запобіжником агресії і гарантом миру на планеті після Другої світової? Безпідставна війна, яку росія розпочала проти України, показала - старі механізми глобальної безпеки безпорадні перед нахабством грубої сили. Адже нічим не обмежене постійне членство в Радбезі фактично дає москві змогу вчиняти свавілля. Проте з такою несправедливістю згодні не всі і дедалі голосніше лунають заклики змінити статут організації. Чи можливо це? Поцікавилася Ольга Жидецька.

25 лютого 2022-го. Це віколомне голосування за резолюцію Радбезу ООН із засудженням агресії росії, вимогами до москви негайно вивести свої сили з України та підтримкою суверенітету і цілісності. Росія як постійний член Ради безпеки ООН прогнозовано скористалася своїм правом вето.

Лінда Томас-Грінфілд, посол США при ООН:

Росія, ви можете ветувати цю резолюцію. Але ви не можете ветувати наших голосів, ви не можете ветувати правду, ви не можете ветувати наших принципів. Ви не можете ветувати український народ. Ви не можете ветувати статут ООН і ви не ветуєте своєї відповідальності.

Після повномасштабної російської агресії Рада безпеки ООН, створена задля підтримки міжнародного миру та безпеки, виявилася безпорадною.

Згідно зі статутом у Радбезі 15 членів, серед яких 5 - постійних. Це переможці другої світової - Велика Британія, Китай, США, Франція і росія - як спадкоємиця СРСР.

Для ухвалення рішення, обовʼязкового до виконання усіх учасників голосування, потрібно 9 голосів, зокрема згода всіх постійних членів. Це мало бути запобіжником проти свавілля, а обернулося відвертим зловживанням. Москва регулярно блокує невигідні для себе рішення. І після початку повномасштабної війни 24 лютого потреба змінити це і позбавити росію права вето - стала очевидною.

Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН:

Я наполегливо закликаю Раду Безпеки розглянути питання сумнівної присутності росії в цій залі. Це перешкоджає ефективності Ради у виконанні її основного обовʼязку щодо підтримки міжнародного миру та безпеки.

Таку думку розділяє не тільки українське представництво. Про це публічно заявляють очільники США, Британії та Франції.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Нам доведеться уточнювати глобальний порядок та його інклюзивність. Частиною цього, за визначенням, є реформа Ради Безпеки ООН. Будемо дуже чіткі у цьому: один із постійних членів просто вирішив убити ті правила, які він мав би відстоювати.

Реформа Радбезу обговорюється давно, але для того, щоби внести зміни у статут, теж потрібна згода п'яти постійних членів. Якої росія і Китай не нададуть. І тут коло замикається. Як вирішити ситуацію? Дипломати бачать кілька варіантів. Перший - виключити росію з Радбезу і ООН. Це складний, тривалий і непевний шлях. Другий - не менш радикальний. Позаяк російська агресія фактично зруйнувала десятиліттями усталений світовий порядок, логічно, що на його руїнах має постати новий арбітр глобального миру і безпеки.

Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.):

Якщо виходити з того, що ця сруктура навряд чи може бути перезаснована, перезапущена, тоді залишається лише одне - вона має бути розпущена, а на її залишках мають бути створені нові структури, які будуть обʼєднувати лише ті країни, які пдтримують і захищають одні цінності.

Та українські дипломати поки обрали іншу стратегію. Вони пропонують оскаржити присутність РФ в організації через порушення юридичних формальностей. Російську Федерацію прийняли до ООН на основі самого лише листа Бориса Єльцина після розпаду СРСР. В офіційній заяві Міністерства закордонних справ від 26 грудня 2022-го йдеться.

Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія - узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН.

Володимир Єльченко, дипломат, постійний представник України при ООН (1997-2001, 2015-2019 рр.):

Оскільки російська федерація фактично нелегально і власноручно фактично привласнила собі місце колишнього Радянського Союзу у грудні 1991-го року, тобто не проходила процедури вступу в ООН як всі інші країни, які є членами ООН на сьогоднішній день, вона має бути щонайменше позбавлена повноважень. Це чисто юридичне питання, не політичне, воно не потребуватиме розгляду в Раді безпеки і таким чином не підлягатиме ветуванню чи блокуванню.

Окрім того в українському МЗС наголошують: після утвореня незалежних Чехії і Словаччини обидві країни проходили процедуру прийняття до ООН і за рішенням Генасамблеї набули членства як миролюбні держави. І це ще один критерій, якому аж ніяк не відповідає росія.

Дії Російської Федерації протилежні поняттю "миролюбності". Три десятиліття її незаконного перебування в ООН позначені війнами та захопленням територій інших країн, силовою зміною міжнародно визнаних кордонів, намаганнями задовольнити загарбницькі та неоімперські амбіції.

Та поки незрозуміло, чи вдасться Україні знайти достатньо прихильників цього шляху. Адже багато скептиків зауважуть - навіть якщо нейтралізувати росію, у Радбезі залишиться не менш авторитарний Китай. Однак дипломати наполягають: уникання змін тільки посилить проблему у майбутньому.

Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.):

Якщо ж ми зупинимося на пів дорозі і коли після вигнання російських окупантів з української землі на заході скажуть, "ну от бачите, як добре - ми вже все зробили, далі рухатися не потрібно, і нехай там та росія залишається як є, а там далі розберемося." Ну от тоді ми будемо просто повторювати ті помилки, які утворилися після розпаду СРСР.

У будь-якому разі - визнають дипломати - розраховувати на швидкі зміни у складному і неповороткому механізмі ООН не варто. Проте у світі вже дозріває думка, що час глобальних перетворень настав. І поразка росії неодмінно стане їх каталізатором.