Війська рф вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами": сили ППО збили 9 дронів [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Окупанти вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами". У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.
Про це повідомляється в Telegram Київської МВА.
"У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував боєприпаси Shahed, що баражирують. Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом", - заявив керівник Київської МВА Сергій Попко.
За його словами, таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити сили ППО. Тому остання нічна повітряна тривога у Києві тривала 5 з половиною годин.
"За попередніми даними, обійшлося без жертв та попадань в об'єкти інфраструктури. Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони", - додав він.
по темі
Українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Крім того, наші захисники збили літак ворога
Окупанти вночі 27 лютого двічі обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області
Російські окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300
Російська федерація незаконно утримує 180 політв’язнів, більшість з них - кримські татари
Херсоні зранку 26 лютого пролунала серія потужних вибухів