Під Мар'їнкою десантник з Javelin знищив шість танків та дві БМП (відео) [ Редагувати ]
В одному бою під Мар'їнкою на Донеччині український десантник знищив з протитанкового ракетного комплексу Javelin вісім (!) одиниць бронетехніки противника - шість танків і дві БМП. Про це повідомляє 79-а окрема десантно-штурмова бригада.
Днями противник вдався до масованого штурму українських позицій, з використанням більше десятка одиниць бронетехніки.
За задумом ворога, такий броньований кулак повинен був прорвати оборону марунових беретів, аби зайти оборонцям Мар’їнки з флангу. Утім, на заваді російським окупантам стали мужність та військова вправність десантників.
Вміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу Джавелін знищив 8 одиниць бронетехніки, серед яких було 5 танків та три БМП противника.
Справу довершила артилерія бригади, яка нанесла потужне вогневе ураження по іншій бронетехніці противника. Загалом під час бою було знищено 5 танків і 7 БМП противника.
Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці і змушений був відступити.
Американський ПТРК Javelin призначений для ураження бронетехніки, наземних укріплень, а також вертольотів чи безпілотників. Сучасні моделі Javelin можуть вражати цілі на відстані до 4,5 км.
Нагадаємо, у вересні 2022 року Пентагон уклав контракт на 1800 систем Javelin, частину з них передадуть Україні.
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