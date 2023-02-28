В одному бою під Мар'їнкою на Донеччині український десантник знищив з протитанкового ракетного комплексу Javelin вісім (!) одиниць бронетехніки противника - шість танків і дві БМП. Про це повідомляє 79-а окрема десантно-штурмова бригада.

Днями противник вдався до масованого штурму українських позицій, з використанням більше десятка одиниць бронетехніки. За задумом ворога, такий броньований кулак повинен був прорвати оборону марунових беретів, аби зайти оборонцям Мар’їнки з флангу. Утім, на заваді російським окупантам стали мужність та військова вправність десантників.

Вміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу Джавелін знищив 8 одиниць бронетехніки, серед яких було 5 танків та три БМП противника.

Справу довершила артилерія бригади, яка нанесла потужне вогневе ураження по іншій бронетехніці противника. Загалом під час бою було знищено 5 танків і 7 БМП противника.

Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці і змушений був відступити.

Американський ПТРК Javelin призначений для ураження бронетехніки, наземних укріплень, а також вертольотів чи безпілотників. Сучасні моделі Javelin можуть вражати цілі на відстані до 4,5 км.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Пентагон уклав контракт на 1800 систем Javelin, частину з них передадуть Україні.