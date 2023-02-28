У Мурманській області рф розбився гелікоптер Мі-8 [ Редагувати ]
У Мурманській області рф неподалік поселення Ловозеро розбився вертоліт Мі-8. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на екстрені служби.
На борту повітряного судна було 9 людей , серед них 3 члени екіпаж. Попередньо ніхто не загинув, тяжко поранено пілота. Кількість постраждалих встановлюється.
Повітряне судно летіло з села Краснощілля до село Левозеро, де й зазнало аварії під час заходу на посадку. Причиною аварії могла стати сильна завірюха, за постраждалими виїхали рятувальні снігоходи. Вертоліт належить "Вологодському авіапідприємству".
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