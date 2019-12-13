У порту Мурманська ліквідували пожежу на російському авіаносному крейсері [ Редактировать ]
Пожежу на російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", який стоїть у порту Мурманська, ліквідували сьогодні близько четвертої ранку.
Одна людина загинула, доля ще одного члена екіпажу невідома. Постраждали 12 людей, один військовий - у тяжкому стані. Займання виникло напередодні в енерговідсіку корабля. На момент пожежі на облавку перебували понад 400 осіб.
Нагадаю, єдиний російський авіаносець свого часу став героєм соцмереж та численних мемів через свій димний похід до берегів Сирії 2016 року.
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