В березні на українських пенсіонерів чекає індексація виплат, яка складе 19,7%, підвищення торкнеться 10,5 млн пенсіонерів. Індексація також продовжиться у квітні та липні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З 1 березня будуть індексовані пенсії для:

5,2 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом №1058 до 2020 р.; для них підвищення пенсії буде здійснюватись через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія;

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії у звʼязку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат;

0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%;

94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

З 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

З 1 липня також буде проіндексовано на 19,7% спеціальні пенсії для 22,7 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

За будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень.