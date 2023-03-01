В ООН висловили занепокоєння становищем цивільних людей в Бахмуті [ Редагувати ]
Джерело: Anadolu
В ООН заявили про занепокоєння ситуацією, в якій знаходяться цивільні жителі Бахмута - їх там зараз перебуває близько чотирьох тисяч.
Про це повідомив прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррик.
За словами Дюжаррика, більшість мирних жителів прячуться в підвалах та бомбосховищах, оскільки ситуація з безпекою є напруженою. Гуманітарні організації мають великі труднощі з доступом до району, тому місцеві жителі змушені обходитись лише тим, що раніше було доставлено до міста.
Дюжаррик також зазначив, що в місті відсутні вода, електроенергія та опалення через пошкоджену громадську інфраструктуру.
"Ми наголошуємо на тому, що мирне населення має бути захищеним, а їм має бути надана можливість безпечно покинути район бойових дій", - заявив Дюжаррик.
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