В ООН заявили про занепокоєння ситуацією, в якій знаходяться цивільні жителі Бахмута - їх там зараз перебуває близько чотирьох тисяч.

Про це повідомив прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррик.

За словами Дюжаррика, більшість мирних жителів прячуться в підвалах та бомбосховищах, оскільки ситуація з безпекою є напруженою. Гуманітарні організації мають великі труднощі з доступом до району, тому місцеві жителі змушені обходитись лише тим, що раніше було доставлено до міста.

Дюжаррик також зазначив, що в місті відсутні вода, електроенергія та опалення через пошкоджену громадську інфраструктуру.

"Ми наголошуємо на тому, що мирне населення має бути захищеним, а їм має бути надана можливість безпечно покинути район бойових дій", - заявив Дюжаррик.