Нова ракетна атака росіян може бути точковою, або кількома хвилями - Гуменюк [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою. Але це може бути не обов'язково масований удар, росіяни можуть вдатися і до точкових ударів, або атак хвилями.
Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, корабельне угрупування ворога на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжує перебувати без змін.
"Це 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються 5 ракетоносіїв, споряджені кількістю до 32 ракет "Калібр". Серед цих носіїв є і підводні", - розповіла Гуменюк.
Вона також нагадала, що пуски ракет з підводних носіїв досить складно виявляти українським силам ППО.
"Тому і загроза лишається дуже високою. Зауважимо, що така кількість ракет давно не фіксувалася в Чорному морі, вони давно не виводили так багато ракет", - зазначила Гуменюк.
Зараз же, за її словами, спостерігається активність авіації російських військ.
"Враховуючи, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це не буде обов'язково масований удар. Можливий і точкові, а може й кількома хвилями. Але така готовність говорить про високу загрозу і треба бути дуже пильними", - допустила Гуменюк.
Також вона додала, що шторм в морі залишається помірним, що дозволяє противнику здійснити пуск ракет.
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