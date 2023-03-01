У середу, 1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що російський диктатор володимир путін вже зазнав п'яти великих поразок із початку масштабного вторгнення в Україну. Про це він написав у Facebook.

Так, попри атаки країни-агресора, українцям вдалося пережити зиму, хоча в планах військ рф було знищити енергосистему країни.

1 березня 2023 року путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Отже, це п’ята поразка.

Також Кулеба перерахував попередні чотири поразки путіна в Україні. Перша поразка, вважає він, була тоді, коли "ми з перших хвилин наступу не дали путіну паралізувати нас страхом".

Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде.

Третьої поразки, на думку голови МЗС "ми завдали рф на дипломатичному фронті".