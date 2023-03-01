П'ять головних поразок путіна у війні: Кулеба перерахував перемоги України [ Редагувати ]
У середу, 1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що російський диктатор володимир путін вже зазнав п'яти великих поразок із початку масштабного вторгнення в Україну. Про це він написав у Facebook.
Так, попри атаки країни-агресора, українцям вдалося пережити зиму, хоча в планах військ рф було знищити енергосистему країни.
1 березня 2023 року путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Отже, це п’ята поразка.
Також Кулеба перерахував попередні чотири поразки путіна в Україні. Перша поразка, вважає він, була тоді, коли "ми з перших хвилин наступу не дали путіну паралізувати нас страхом".
Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде.
Третьої поразки, на думку голови МЗС "ми завдали рф на дипломатичному фронті".
Світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Четверта поразка - втрата росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.
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