Новий наступ рф в Україні: в НАТО оцінили масштаб [ Редагувати ]
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що в Альянсі бачать новий наступ російських військ в Україні, особливо біля Бахмута. Окупанти кидають дуже багато сил та засобів проти українських ліній оборони. Про це він сказав в інтерв'ю LRT.
На питання щодо масштабів нового російського наступу він відповів:
Ми вже бачимо нові наступи російських військ, особливо в районі Бахмута, де йдуть запеклі бої та великі втрати.
Столтенберг зазначив, росія кидає війська проти українських ліній оборони, "яких не бачили з часів Першої світової війни".
Ми бачимо, що росія постійно готується до ще більшої війни, нових наступальних операцій - мобілізує більше військ, набуває більше зброї, збільшує його виробництво. Ми також бачимо, як вона зміцнює зв'язки з іншими авторитарними режимами, такими як Іран та Північна Корея. Наша мета забезпечити Україні сили та міць, необхідні для того, щоб перемогти та відкинути російських загарбників.
по темі
Надання допомоги та зброї Україні сприяє забезпеченню безпеки країн-учасниць Північноатлантичного альянсу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час міжнародної конференції у Гельсінкі
Міністри оборони країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, на тлі російської загрози домовилися більше витрачати на озброєння та захист власних кордонів.
Президент росії володимир путін не готується до миру, а розпочинає нові наступальні дії в Україні. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, виступаючи на прес-конференції у Брюссел
Командування оцінює необхідність подібного рішення в кожній конкретній ситуації
За лютий українські військові ліквідували 21470 російських солдатів.