Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що в Альянсі бачать новий наступ російських військ в Україні, особливо біля Бахмута. Окупанти кидають дуже багато сил та засобів проти українських ліній оборони. Про це він сказав в інтерв'ю LRT.

На питання щодо масштабів нового російського наступу він відповів:

Ми вже бачимо нові наступи російських військ, особливо в районі Бахмута, де йдуть запеклі бої та великі втрати.

Столтенберг зазначив, росія кидає війська проти українських ліній оборони, "яких не бачили з часів Першої світової війни".